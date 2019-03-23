Політолог: Бойко літав до Москви випрошувати знижку для своїх облгазів

Політолог Андрій Золотарьов не згоден з тими, хто не побачив «профіту в сьогоднішній візит дуету Медведчук-Бойка в Білокамінну».

«Знижки для своїх обл-і міськгазів вони отримали. Помітно, що зберігається персональний ексклюзив Медведчука на комунікацію між Києвом і Москвою», – пише експерт. Проте з політичної точки зору, на його думку це повний провал: «За тиждень до виборів та в кінці опалювального сезону ця постановка, віддає банальною спекуляцією і шантажем. Майже як у героїні Мордюкової: «А чи не будете брати Бойко відключимо газ».

Золотарьов зазначає, що «у ролі лідера опозиції Бойко виглядав настільки ж безглуздо, як Ковтун в ролі українського політолога на російському ТБ. Судячи по стрічці Fb тухлі яйця і помідори летять з усіх боків. Втім, підказувати команді Медведчука, як це слід було б подавати, бажання немає, нехай закривають гештальт шефа самі.

Баланс у них вимальовується негативний. Об’єднавча діяльність Медведчука на біло-синьому фланзі закінчилася фіаско. Продати зручного спаринг — партнера для Порошенка не вийшло».

Тому, підсумовує Золотарьов, візит до Москви як відчайдушна спроба переламати ситуацію балів Бойко точно не додасть. «Все більшу частину електорату відбирає Олександр Вілкул, позиції якого в промислових центрах: Дніпрі, Запоріжжі, Маріуполі зміцнюються. Франшизи «За життя» роздані кому попало, наприклад в Дніпрі її контролює Геннадій Корбан. Тому після виборів, коли опуститься завіса, за лаштунками швидше за все належить «розбір польотів» і загострення внутрішньовидової боротьби».