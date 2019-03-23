У США завершили розслідування російського втручання у вибори

Мюллер закінчив розслідування.



Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер завершив розслідування про можливе втручання Російської Федерації у президентські вибори в США в 2016 році.

Повідомляється, що Мюллер передав доповідь генпрокурора США Вільяму Баррі. Видання пише, що Барр може ознайомитися і проінформувати Конгрес про результати розслідування “вже на цих вихідних”.

Бар також зазначив, що Мін’юст планує оприлюднити результати розслідування. При цьому він підкреслив, що визначить, яка інша інформація із звіту може бути передана Конгресу і громадськості у відповідності з законом”.

Розслідування Мюллера почалося в травні 2017 року і було інспіровано силами програла вибори Демократичної партії США.

Команда Мюллера пред’явила звинувачення 34 людям – з них шестеро входили в оточення Трампа. Мова йде про колишнього юриста Трампа Майкла Коэне, екс-голові виборчого штабу Поле Манафорте і екс-радника з національної безпеки Майкл Флинне.

Однак нікого з них у підсумку не змогли офіційно звинуватити в змові з Росією. В суді доведена вина лише одного фігуранта – Манафорта, та й то за економічні злочини і дачу неправдивих показань.

У підсумку доповідь Мюллера навіть пропонували засекретити – мабуть, там не було нічого, про що так голосно говорилося протягом двох років “Кремлингейта”.