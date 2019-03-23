Вашингтон прийняв низку санкцій проти Венесуели

Заходи торкнулися державного банку.



США ввели санкції проти державного Банку економічного і соціального розвитку Венесуели (BANDES).

Вашингтон також прийняв санкції проти чотирьох підрозділів банку, з яких два розташовані у Венесуелі і по одному – в Болівії та Уругваї.

Всі активи опинилися під санкціями юридичних осіб і компаній будуть заблоковані в США, а фізичним особам і компаніям у США буде заборонено мати з ними справу.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин звинуватив владу Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро в тому, що вони “перетворили BANDES у спосіб виводити гроші за кордон в спробі підтримати Мадуро”.

Нагадаємо, 22 січня у Венесуелі розпочалися масові акції протесту − відразу після вступу Ніколаса Мадуро на пост глави держави на другий термін. На наступний день голова венесуельського парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасово виконуючим обов’язки президента країни. Ряд західних країн і США заявили про визнання Гуаидо.