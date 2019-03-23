Макрон розповів, чи армія розганяти “жовтих жилетах”

Пішли чутки про притягнення армії.



Протести “жовтих жилетах” в Парижі не будуть розганяти з застосуванням армії. Про це напередодні чергових протестів у суботу, 23 березня, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

За його словами, французьку армію не мають наміру залучати для наведення порядку і розгону вуличних протестів.

“Всі повинні заспокоїтися. Ні в якому разі армія в нашій країні не буде використовуватися для підтримки порядку, це абсолютно неправдиві чутки”, – заявив Макрон.

Зазначимо, чутки про використання армійських підрозділів почали поширюватися після того, як стало відомо про мобілізацію загонів Sentinelle, сформованих в Парижі після терактів 2015 року.

Також напередодні стало відомо, що поліція заборонила протести “жовтих жилетах” в Парижі, які були заплановані на 23 березня. Зокрема, під заборону потрапили акції на площі Шарля де Голля, де знаходиться Тріумфальна арка, а також в районі Єлисейського і Бурбонського палаців.