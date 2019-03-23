В Україні почали продавати посуд з висівок

Фірма Biotrem запатентувала технологію, яка дозволяє робити одноразовий посуд з пшеничних і кукурудзяних пластівців, продуктів переробки маніока, водоростей, а також полімерів на рослинній основі. Посуд виготовляють методом гарячого пресування. Одну тонну пшеничних висівок можна перетворити на 10 тис тарілок. І головне, що посуд повністю розкладається за 30 днів (паперова — за півроку).

За цією технологією можна виробляти звичайний набір одноразового посуду — тарілки, стакани, прилади. В тарілках можна розігрівати їжу (у тому числі суп) і навіть запікати щось в духовці. Після використання ними можна годувати тварин і птахів.

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Розробники запевняють, що виробництво одного кілограма такого посуду (включаючи обробку пшениці, транспортування, переробку та утилізацію) генерує близько 1,3 кг СО2, в той час як один кілограм полистиренових одноразових тарілок або чашок генерує в сукупності 8,5 кг СО2.

Biotrem має власний завод і поставляє свою продукцію оптовим клієнтам, зокрема мереж ресторанів і роздрібним продавцям, безпосередньо або через дистриб’юторів (як в Україні). Замовити продукцію можна на їх сторінці в FB.

Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», у країнах ЄС повністю заборонили одноразовий пластик.

За матеріалами Шотів

Фото: Instagram Biotrem

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