Токаєв підписав указ про перейменування Астани

Зміни внесені в конституцію.



Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в суботу, 23 березня, підписав закон про перейменування Астани в місто Нур-Султан.

“Перейменувати місто Астану – столицю Республіки Казахстан у місто Нур-Султан – столицю Республіки Казахстан”, – йдеться в тексті документа.

Відзначається, що цей указ вводиться в дію з дня його першого офіційного опублікування.

Всі процедури, пов’язані з перейменуванням столиці Казахстану в місто Нур-Султан, проведені у відповідності з чинним законодавством, повідомила прес-служба міністерства юстиції Казахстану з посиланням на міністра юстиції республіки Марата Бекетаева.