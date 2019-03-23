У Китаї вчителька змусила другокласників бити самих себе

Вчителька змусила порушників бити себе по обличчю.



У місті Суцянь в Китаї покарали вчительку музики. Жінка змусила другокласників бити себе в покарання за погану поведінку дітей.

Жінка ввімкнула учням мультфільм і вийшла з класу. Діти перебували без нагляду, почали буянити і шуміти. Після повернення вчителька підняла порушників і змусила їх бити себе по обличчю. Один з учнів вдарив себе 58 разів. Школярі повернулися додому з опухлими і почервонілими особами.

Батьки поскаржилися на цей інцидент. У зв’язку з цим окружне освітній бюро провело розслідування.

Вчитель винесли попередження – її на невизначений термін відсторонили від роботи з дітьми, а також позбавили зарплати за два місяці.

Разом з цим жінці довелося побувати в будинках кожного покараної дитини в супроводі начальства, щоб принести вибачення сім’ям.