Дар небес: ріка принесла американцям холодильник зі свіжим пивом

Двоє жителів Небраски, Кайл Сімпсон і його друг Гейланд Штауфер, прибирали сміття, що залишилося на їх території після великої повені. Пропрацювавши цілий день, чоловіки вирушили в бік свого автомобіля, припаркованого біля дороги. Несподівано Штауфер помітив холодильник, який заплутався у гілках і листю. Агрегат лежав метрах в 50 від траси, тобто досить далеко від річки.

Розчистивши рефрижератор, друзі виявили, що він доверху забитий пивом. «Це був справжній дар, посланий з небес», — зізнався пізніше Кайл Сімпсон.

For those of you that don’t know, our state of #Nebraska is going through record flooding. Sometimes though, sends the world you a break. These guys went to their #DuckCamp and found a fully-stocked #BeerFridge. #NebraskaStrong #Flood2019 pic.twitter.com/t8FvdqVQ3g

— Fat Boy Wild Game (@gameseasonings) 19 березня 2019 р.

Чоловіки випили пару банок в нагороду за важку роботу та розповіли цю історію в Facebook. Не минуло й доби, як знайшовся справжній господар холодильника. Спочатку Брайан Хілі, побачив фото знахідки в соцмережах, не повірив своїм очам. Але остаточно переконався, що це саме його пристрій, коли побачив марку пива.

Яким чином річка вимила холодильник з його літнього будиночка, розташованого в селі Лінвуд, він не знав, так як під час потопу знаходився в сусідньому місті Омаха, де він живе і працює.

Кайл Сімпсон і Гейланд Штауфер відразу ж пообіцяли повернути трофей господареві, але без пари випитих банок. Брайан Хілі, який до того часу вже з’ясував, що в цілому його річний будинок не постраждав, не заперечував. Він назвав холодильник «двічі героєм»: крім потопу, рефрижератор також пережив пожежу в 2007 році, але не зіпсувався.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у США собака врятувалася від потопу, дрейфуючи за затопленого будинку в кріслі.

За матеріалами Journalstar

