Porsche представила новий кросовер Cayenne Coupe: швидкість вражає

Максимальна швидкість цього автомобіля становить від 243 км/год до 286 км/ч.

Компанія Porsche представила новий автомобіль – Cayenne Coupé. До головних відмінних рис нової моделі Cayenne відносяться гострі лінії з абсолютно новою задньою частиною, адаптивний задній спойлер, заднє сидіння з характеристиками двох роздільних сидінь і два різні типи даху: стандартний панорамний зі скляною поверхнею і опціональний карбоновий, повідомляє прес-служба компанії, інформує УНІАН.

Вітрове скло і Астойка мають більший кут нахилу, ніж у звичайного Cayenne, завдяки зниженню краю даху на 20 міліметрів. Зміна дизайну задніх дверей і крил дозволило розширити плечі автомобіля на 18 міліметрів. Задню табличку для номерного знака інтегрували в бампер, що візуально зменшує відстань між автомобілем і дорогою.

Максимальна швидкість цього автомобіля становить від 243 км/год до 286 км/год

Нинішній Cayenne Turbo є першим SUV, оснащеним активним аеродинамічним пристроєм – адаптивним верхнім спойлером. Новий Cayenne Coupé підхоплює цю ідею і піднімає її на новий рівень.

У кожній моделі Cayenne Coupé верхній спойлер комбінується з новим адаптивним заднім спойлером, який є частиною системи Porsche Active Аеродинаміці (PAA). Спойлер висувається на 135 мм, коли автомобіль розвиває швидкість 90 км/год. Таким чином спойлер збільшує контактний тиск на задню вісь, а PAA одночасно підвищує ефективність, відзначають в компанії.

Новинка має всі головні технічні системи моделі третього покоління Cayenne

Новинка має всі головні технічні системи моделі третього покоління Cayenne: потужні системи привода, новаторські системи шасі, цифровий дисплей і управління, а також цілий комплекс функцій зв’язку та підключення. Модель виходить на ринок з двома потужними двигунами. Cayenne Coupé оснащений шестициліндровим турбодвигуном робочим об’ємом три літри, потужністю 340 л. с. і максимальним обертовим моментом 450 Нм.

Пакет Sport Chrono забезпечує розгін від 0 до 100 км/год за 6,0 секунди, а завдяки опціональним легким спортивним пакетів ця цифра зменшується до 5,9 секунди. Максимальна швидкість цього автомобіля становить 243 км/год. Більш потужна версія Cayenne Turbo Coupé має восьмициліндровий чотирьохлітровий бі-турбо двигун з потужністю 550 л. с. і максимальним обертовим моментом в 770 Нм. Cayenne Turbo Coupé розганяється з нуля до 100 км/год за 3,9 секунди і розвиває швидкість 286 км/год, резюмує автовиробник.

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Технології

Раніше повідомлялося, що Porsche пообіцяла працівникам величезні премії. Бонуси будуть виплачені приблизно 25 тис. працівників автовиробника, премія за минулий рік буде нараховано разом із зарплатою за квітень. Porsche, який входить до групи Volkswagen, виплатить працівникам премію в розмірі до 9,7 тис. євро за 2018 рік, за підсумками якого були зафіксовані рекордні фінансові показники, повідомляється в прес-релізі Porsche.

Компанія не прив’язує величину премії до посад працівників, тим не менше, її розмір буде коригуватися в залежності від кількості відпрацьованих торік годин і загального терміну роботи людини в компанії. Бонуси будуть виплачені приблизно 25 тис. працівників автовиробника, в тому числі компанія направить по 700 євро на кожного співробітника в пенсійні фонди.

Премія за минулий рік буде нараховано разом із зарплатою за квітень. У 2017 році працівникам було виплачено бонус у розмірі до 9656 євро. Porsche за підсумками 2018 року збільшив постачання на 4% — до 256,255 тис. автомобілів. Виручка підвищилася на 10% і досягла 25,8 млрд євро, операційний прибуток — на 4%, до 4,3 млрд євро. Усі три показники були рекордними в історії компанії. Загальний штат автовиробника виріс в 2018 році приблизно на 9%, перевищивши 32,3 тис. осіб.

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