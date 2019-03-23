Спливли сенсаційні факти трагедії перевалу Дятлова: знайдених тіл було більше

На перевалі Дятлова, де в 1959 році сталася трагедія, загинули не 9, а 11 чоловік.

Таку версію розповів колишній директор Ивдельского історико-етнографічного музею Віра Беллендир. Так, у 1959 році, будучи 13-річним підлітком, вона почула розмову своїх батьків про те, що насправді в горах загинуло ще й діти радянського воєначальника, генерала армії Дмитра Лелюшенко, пише портал Акценти.

Беллендир впевнена, що вся засекреченість розслідування трагедії пов’язана саме з дітьми генерала.

Тюменський письменник Олег Архипов також підтвердив, що чув такі розповіді і від інших мешканців Ивделя.

«Є ще старожили, які пам’ятають, як Лелюшенко приїжджав в Івдель в 1959 році і був убитий горем. Але все це лише оповідання, документально не підтверджені», – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що розкриті причини трагедії групи Дятлова.

Лавина, яку, швидше за все, туристи з групи Ігоря Дятлова самі спровокували, викликала у них паніку і вони загинули за розгубленості в екстремальній ситуації.

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Таку версію висувають криміналісти. За їх підрахунками, проходження фронту тривало не менше 10 годин і супроводжувався сильним снігопадом, посиленням вітру до ураганного (20-30 метрів в секунду) і падінням температури до мінус 40 градусів.

Лавину дятловцы нібито спровокували самі, підрізавши схил під час підготовки до нічлігу.

Перші явні ознаки сходження лавини вночі в темряві, швидше за все, викликали паніку, кажуть експерти.

Нагадаємо, в історії про перевалі Дятлова розкрилися неймовірні подробиці.

Як повідомляв Hyser, слідчі знайшли винуватця трагедії в перевалі Дятлова.

Також Hyser писав, що таємниця перевалу Дятлова розкрита.