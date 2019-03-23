Путін жорстко зганьбився безглуздим піар-ходом: люди обурені, «скінчилися ідеї підняття рейтингу»

Російський президент Володимир Путін знову став насмішкою, на цей раз з-за рішення про видачу премії переможцям міжнародних олімпіад, які привозять в Росію різні медалі.

Про це повідомляє російський пропагандист Дмитро Смирнов в своєму особистому мікроблозі Twitter, пише портал Акценти.

«Переможцям міжнародних олімпіад премії за золоту медаль у розмірі 1 млн. рублів, за срібну медаль – 500 тисяч, за бронзову медаль – 400 тис»: Володимир Путін підписав указ про преміювання за успіхи на освітніх олімпіадах. Хто переживав, що тільки спортсменів у нас нагороджують?», — заявив пропагандист в своєму мікроблозі.

Варто відзначити, що користувачі негативно відреагували на посаду пропагандиста, а також заявили, що Володимиру Путіну треба було раніше думати про це, поки «російська наука не була в ж*пе».

«А пенсіонеру, який сайгачил все життя, як проклятий, нагорода ще п’ять років «відсидки», «Розумні завжди їдуть, а дурні…?», «Не пройшло і 20 років», «Премія обдарованим дітям в країні, де чиновник Сєчін або Міллер таку суму «заробляє» за 15 хвилин», «В Росії не платять дитячі посібники навіть багатодітним», «На двадцятому році президентства… Ох@енный привід для гордості», «Що таке? У ху@ла тільки на 20 році думки про це з’явилися, скінчилися ідеї підняття рейтингу?», — пишуть гнівні користувачі в коментарях.

Раніше повідомлялося, що Путін вперше висловився про Зеленском.

На підсумковій прес-конференції він в черговий раз назвав події 25 листопада провокацією.

«Навіщо потрібно нашим українським партнерам ось такий розвиток подій? Зрозуміло, там вибори – їм потрібно загострювати ситуацію), щоб підняти рейтинг одного з претендентів на пост президента, я маю на увазі діючого президента», – заявив він.

Путін також повідомив, що Порошенко діє на шкоду інтересам свого народу і держави. Президент Росії заявив, що Україні потрібно рухатися спокійно, як було до цього.

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Він сам перепитав: «провокація Вдалася чи не вдалася?».

Що стосується Юлії Тимошенко, то тут Володимир Путін підкреслив, що у неї рейтинг складає більше 20% . Інші ж кандидати на думку глави Кремля йдуть слідом за баронесою брехні: Зеленський, Бойко, Порошенко.

Нагадаємо, Путін невдало пожартував і став об’єктом для насмішок.

Як повідомляв Hyser, Путін шокував людей на заході.

Також Hyser писав, що Путін жорстко осоромився, намагаючись налякати Захід.