На швидкісній трасі загорівся туристичний автобус: десятки загиблих

Китайський автобус на дизельному двигуні раптово спалахнула прямо на ходу.

НП сталася ввечері 22 березня на ділянці швидкісної автодороги Чанша-Чандэ в провінції Хунань в центральному Китаї, повідомляє Сіньхуа.

В результаті пожежі загинуло 26 осіб, ще 28 отримали поранення. П’ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.

Автобус загорівся під час руху по автомагістралі. Фото з місця НП

У момент дтп в автобусі перебувало 53 туриста, один гід і два водія. Група їхала в рідне місто Мао Цзедуна на півдні Китаю.

ПриватБанк атакують шахраї: як убезпечити свої гроші

Економіка

Повідомляється, що обидва водія затримано. Місцева влада з’ясовують причини ДТП.

Один із тих, розповів місцевим ЗМІ, що пожежа спалахнула в задній частині автобуса і швидко охопив пасажирів, які не встигали навіть вистрибнути.

Аварія стала ще одним нагадуванням про те, що ситуація з безпекою в КНР йде не кращим чином. Буквально кілька днів тому масштабна трагедія сталася на сході країни, на підприємстві хімічної промисловості Tianjiayi («Тяньцзяи») в повіті Сяншуй.

Вибух, викликаний пожежею, прогримів на хімзаводі у четвер, 21 березня. Причому він був настільки потужним, що через 48 хвилин китайське сейсмічне через агентство зафіксувало землетрус магнітудою 2,2 в сусідньому повіті.

Вибух на заводі Тяньцзяи в Китаї

Ударна хвиля вибила вікна і дверей в будівлях, розташованих в радіусі майже 5 км від місця НП.

Станом на 23 березня кількість загиблих зросла до 64 осіб, впізнати з них поки вдалося менше половини.

Всього в лікарні звернулися за допомогою 640 осіб. 94 отримали серйозні поранення, 21 з них знаходиться в критичному стані. 28 людей вважаються зниклими без вести. Один співробітник заводу був врятований вранці в суботу після цілодобового пошуку.

Одна з місцевих мешканок сказала західним журналістам, що на заводі давно існували проблеми із забезпеченням пожежної безпеки. За її словами, люди «знали, що одного разу ми вибухнемо».

Влада мобілізувала на пошуково-рятувальні роботи близько 3,5 тисяч співробітників екстрених служб, а також сотні карет швидкої допомоги та пожежних автомобілів.

З району вибуху евакуювали близько 4 тисяч чоловік. Працівники іншого хімічного підприємства Henglida, який знаходиться в 3 км від «Тяньцзяи», розповіли, що в той момент, коли вони намагалися покинути будівлю, дах заводу обвалилася.

Підприємство «Тяньцзяи» було засновано в 2007 році. За час свого існування воно отримало шість стягнень від влади за порушення стандартів утилізації виробничих відходів.

Нагадаємо, потужний вибух прогримів на заводі в Єгипті, де виробляють фосфатні добрива.

Як повідомляв Hyser, в Києві загорівся будинок у спальному районі.

Також Hyser писав, що пілот параплана в Індії загинув, рятуючи життя туриста.