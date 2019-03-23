Вчені виявили новий вид отруйних змій: «таємничий символ на спині»

Відкриття було зроблено в Перу, на території Національного парку Бауаха-Сонене в лісах Амазонії.

Там вчені виявили представників невідомого раніше виду гадюки. Про відкриття розповіли в Національній службі природних територій Перу, повідомляє POLITEKA.

Виявлені змії відрізняються від своїх родичів примітним світло-зеленим кольором і незвичайною формою лусочок на голові і тілі. Крім того, у них є ще одна відмітна особливість: плями у формі букви «С» на спині.

У змій є відмітна особливість: плями у формі букви «С» на спині

Новий вид змій вирішили назвати Bothrops sonene на честь річки, яка протікає в регіоні Мадре-де-Дьос і на мові місцевих індіанців звучить як Сонене.

Ці змії належать до родини гадюкових або виперовых. Вони «озброєні» парою довгих порожніх всередині іклів, в які надходить отруту з отруйних залоз, розташованих за верхньою щелепою. Новий вид змій був помічений під час вивчення біорізноманіття національного парку.

Раніше повідомлялося, що вчені виявили раніше невідомих науці отруйних хижаків. Змії, які ніколи не зустрічалися людині раніше, живуть в Африці.

Відкриття було зроблено в Перу на території Національного парку в лісах Амазонії

Їх віднесли до підродини шпильковых і назвали Atractaspis branchi — шпильковая змія Бранчу, на честь недавно померлого південноафриканського герпетолога професора Вільяма Роя Бранча.

Шпильковые змії також відомі, як донні або земляні. Представники цієї підродини змій мешкають в Африці і досягають у довжину від 50 до 70 сантиметрів. Вони відрізняються від інших своїх родичів незвичайним будовою зубів: їх великі порожнисті ікла можуть складатися, що дозволяє їм атакувати жертву, не відкриваючи рота.

Раціон харчування шпильковых змій складається в основному з гризунів. Отрута цих змій не смертельний для людини, однак все одно досить небезпечний: він може викликати обширний некроз тканин в районі укусу.

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Технології

Також з’явилася інформація про те, що змія стала учасницею випадкового подорожі. Плазун забралось у взуття шотландки, яка летіла з Австралії в Шотландію і зробила з разом з нею дивовижну подорож.

Вийшло так, що Мойра Боксолл не помітила, як змія влаштувалася в її мокасине і пронесла її на борт літака, а потім пролетіла з нею 15 тисяч кілометрів. Коли жінок повернулася в рідне місто Единбург з австралійського Маккайа, вона з подивом виявила в мокасине змію.

Спочатку шотландка подумала, що це іграшка, яку їй підкинули, щоб пожартувати. Але жінка побачила, що рептилія справжня і вона встигла скинути в польоті шкіру. Виявилося, що маленький плямистий пітон пробрався у взуття туристки і пролетів в ній 15 тисяч кілометрів.

Нагадаємо, що вчені розповіли, чому природа позбавила змій кінцівок.

Раніше Hyser повідомляв, що на Львівщині чоловік потрапив в лікарню через укус змії.

Також Hyser писав, що змія неймовірних розмірів була виявлена в Червоному морі.