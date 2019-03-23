У Словаччині мікроавтобус “влетів” в будинок: є постраждалі

Семеро людей отримали травми



Автопригода сталася сьогодні, 23 березня, близько 5:00 в селі Турні над Бодвоу (передмістя р. Кошице).

З невстановлених поки причин мікроавтобуса «Peugeot Boxer» на великій швидкості з’їхав з дороги, протаранив цегляну стіну і врізався в гараж приватного будинку.

В автомобілі знаходилося шестеро чоловіків, громадян Словаччини, і одна жінка, громадянка Угорщини. Всі вони отримали травми, водій і двоє пасажирів були доставлені в лікарню. Інші пасажири отримавши першу медичну допомогу відмовилися від госпіталізації.

Однією з причин ДТП могло стати те, що водій заснув за кермом.