Netflix зніме новий фільм про Трьох мушкетерів

В основі нового фільму буде роман Олександра Дюма. Його знімуть в стилі стрічки Місія нездійсненна.

Компанія Netflix створює нову екранізацію книги Олександра Дюма Три мушкетери.

Про новому фільмі поки відомо дуже мало. Повідомляється, що його зроблять у стилі екшену Місія нездійсненна.

Стрічка вже отримала продюсерів, ними стали Скотт Глассголд, Брайан Унклесс, а також Ерік Ньюман.

Напередодні вийшов трейлер третього сезону Дуже дивних справ. Також повідомлялося, що Netflix закрив останні серіали Marvel.