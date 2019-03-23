Netflix зніме новий фільм про Трьох мушкетерів

В основі нового фільму буде роман Олександра Дюма. Його знімуть в стилі стрічки Місія нездійсненна.
Компанія Netflix створює нову екранізацію книги Олександра Дюма Три мушкетери.
Про новому фільмі поки відомо дуже мало. Повідомляється, що його зроблять у стилі екшену Місія нездійсненна.
Стрічка вже отримала продюсерів, ними стали Скотт Глассголд, Брайан Унклесс, а також Ерік Ньюман.
Напередодні вийшов трейлер третього сезону Дуже дивних справ. Також повідомлялося, що Netflix закрив останні серіали Marvel.