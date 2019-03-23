Повінь – зміна системи

Menu
Close

Громадянин Росії намагався вивезти з Індонезії орангутанга у валізі

23.03.2019

Гражданин России пытался вывезти из Индонезии орангутанга в чемоданеІнцидент стався на Балі.

Громадянин Росії Андрій Жестков був затриманий в аеропорту Нгура Раї на Балі, Індонезія, за спробу нелегально вивезти з країни орангутанга у валізі.

Затриманий повинен був летіти в Росію.

Дворічного самця орангутанга виявили під час сканування багажу. За словами поліцейських, тварина ймовірно нашпигували снодійним і поклали у валізу.

Крім орангутанга, в багажі Жесткова знайшли двох геконів і п’ять ящірок.

Ніяких звинувачень росіянину поки не висунули.

Влада Індонезії намагаються боротися з нелегальною торгівлею дикими тваринами, проте вона залишається дуже поширеною в країні.

Читайте також:   В Індії поліцейський відкрив вогонь по товаришам по службі, загинули чотири людини
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *