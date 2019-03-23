Громадянин Росії намагався вивезти з Індонезії орангутанга у валізі

Інцидент стався на Балі.



Громадянин Росії Андрій Жестков був затриманий в аеропорту Нгура Раї на Балі, Індонезія, за спробу нелегально вивезти з країни орангутанга у валізі.

Затриманий повинен був летіти в Росію.

Дворічного самця орангутанга виявили під час сканування багажу. За словами поліцейських, тварина ймовірно нашпигували снодійним і поклали у валізу.

Крім орангутанга, в багажі Жесткова знайшли двох геконів і п’ять ящірок.

Ніяких звинувачень росіянину поки не висунули.

Влада Індонезії намагаються боротися з нелегальною торгівлею дикими тваринами, проте вона залишається дуже поширеною в країні.