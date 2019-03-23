У 2018 році Україну відвідало понад 14 мільйонів туристів

У 2018 році Україну відвідало 14,2 млн іноземців. Цю цифру планується збільшити вдвічі шляхом розвитку туристичних можливостей столиці і регіонів.

У 2019 році на розвиток туризму України в бюджеті закладено 17 мільйонів гривень.

«В 2019 році ми плануємо представити нашу країну як цікавий туристичний напрямок на важливих міжнародних виставках в Лондоні, Сінгапурі, Барселоні та Шанхаї», – заявили в Мінекономрозвитку.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна» туристів в Україні будуть відслідковувати за допомогою мобільних операторів.

За матеріалами «Фокус»

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