У 2018 році Україну відвідало понад 14 мільйонів туристів

У 2018 році Україну відвідало 14,2 млн іноземців. Цю цифру планується збільшити вдвічі шляхом розвитку туристичних можливостей столиці і регіонів.
У 2019 році на розвиток туризму України в бюджеті закладено 17 мільйонів гривень.
«В 2019 році ми плануємо представити нашу країну як цікавий туристичний напрямок на важливих міжнародних виставках в Лондоні, Сінгапурі, Барселоні та Шанхаї», – заявили в Мінекономрозвитку.
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна» туристів в Україні будуть відслідковувати за допомогою мобільних операторів.
За матеріалами «Фокус»
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