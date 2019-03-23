Чому з віком час летить швидше — вчені відповідають

Дослідники одного з американських університетів з’ясували, чому в дитинстві і молодості дні здаються довгими, а у віці – «короткими». Результати їх дослідження опублікував Medical Xpress. На думку експертів, вся справа в постійно знижується швидкості, з якою людський мозок отримує та обробляє інформацію, зокрема зображення. «Люди часто з подивом згадують, як довго тривали дні в роки юності, – повідомив керівник групи вчених, фізик Едріан Бежан. – Однак тоді їх переживання були набагато глибше, значніше. Просто мозок в молодості обробляв інформацію швидше».

З роками сплетення нервів і нейронів збільшуються в розмірах і ускладнюються. З-за цього подовжуються шляху проходження сигналів між ними. Крім того, ці шляхи не старіють, але і деградують. Все це і призводить до зменшення швидкості, з якою нові отримані мозком образи обробляються. Бежан привів у приклад дітей, очі яких рухаються інтенсивніше, ніж у літніх людей. Малюки швидше обробляють отриману інформацію. Літні люди за такий же відрізок часу переглядають менше нових зображень, тому їм і здається, що час летить швидше.