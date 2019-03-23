Забруднення повітря вбиває більше людей, ніж куріння

Від забруднення повітря помирає більше людей, ніж від куріння, свідчить дослідження, опубліковане в журналі European Heart Journal.







Згідно з новим дослідженням, проведеним Інститутом хімії Товариства Макса Планка (ньому. Max-Planck-Institut für Chemie), забруднення повітря є причиною майже 9 млн передчасних смертей в рік, що майже вдвічі більше, ніж передбачалося раніше. Минулі дослідження оцінювали кількість смертей в 4,5 млн осіб, але новий підхід показав, що забруднення відповідально як мінімум за 8,8 млн смертей. Тільки в Європі близько 790 тис. людей помирають передчасно з-за поганої якості повітря.







«У більш широкому контексті це означає, що забруднення приводить до більшої кількості смертей, ніж куріння тютюну. Шкідлива звичка, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, стала причиною ще 7,2 млн смертей у 2015 році, — йдеться в заяві співавтора дослідження Томаса Мюнцеля (Thomas Münzel). — Але куріння можна уникнути, а ось забруднення — ні».



Чому ж нові статистичні дані так сильно відрізняються від попередніх оцінок? Новий метод бере до уваги різні аспекти проблеми. Він об’єднав дані про рівні забруднення повітря в різних країнах, вплив забруднення на здоров’я, а також численні чинники, пов’язані з умовами життя населення, такі як щільність населення, вік і якість медичного обслуговування.



Більшість смертей в Європі за забруднення навколишнього середовища, від 40 до 80 відсотків, були пов’язані з серцево-судинними захворюваннями, інфарктами та інсультами. Забруднення повітря може впливати на серце і кровообіг різними способами. В першу чергу, пошкоджуються стінки кровоносних судин, вони звужуються під впливом забруднення. Це може порушувати біопотенціал серця і збільшувати згортання крові.



У новому дослідженні особлива увага приділялася впливу на людей частинок PM2.5. Це мікроскопічні частинки, розміром менше 2,5 мкм, які можуть проникнути глибоко в легені і потрапити в кровоносну систему. Безліч небезпечних частинок PM2.5 викидаються в повітря при спалюванні різних видів палива, наприклад, з вихлопними газами транспортних засобів, при спалюванні деревини, индустриализированном сільському господарстві, при спалюванні викопного палива. Грунтуючись на останніх відкриттях, дослідники пропонують Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) змінити керівні принципи щодо безпечних рівнів PM2.5.



«Оскільки тверді частки та інші забруднювачі повітря переважно надходять від спалювання викопного палива, нам необхідно терміново переключитися на інші джерела виробництва енергії, — каже Йос Лелівельд (Jos Lelieveld), професор з Інституту хімії Товариства Макса Планка. — Коли ми використовуємо чисту відновлювану енергію, ми не тільки виконуємо Паризьку угоду з пом’якшення наслідків зміни клімату, але й можемо знизити рівень смертності від забруднення повітря в Європі до 55 %».