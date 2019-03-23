Житель Норвегії підстрелив літнього чоловіка замість оленя

Бігун несподівано отримав кулю в стегно.



Норвезькому мисливцеві світить притягнення до суду за те, що він підстрелив 75-річного бігуна.

Як наголошується, в листопаді 2018 року чоловік вийшов на пробіжку, але несподівано отримав кулю в стегно.

Незабаром 48-річний мисливець був затриманий. Спочатку вважалося, що це був випадковий постріл. Однак після перегляду записів, збережених на телефоні затриманого, прокурор звинуватив його в навмисному замаху на вбивство. “Якщо ви переглянете відеозапис, то для мене очевидно, що він цілився в людину”, – заявив прокурор.

Однак мисливець заперечує звинувачення, стверджуючи, що він взяв потерпілого за козулю. Поліція досі не змогла обґрунтувати можливу причину, по якій він хотів би навмисно застрелити бігуна.