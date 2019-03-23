У Румунії знайшли заміну “Калашникову”

АК-47 знайшлася заміна.



На заміну “Калашникову” румунське військо отримає італійський автомат. Про це повідомив міністр економіки Румунії Ніколає Беделеу.

Румунський завод в місті Плопень почне у взаємодії з італійським виробником зброї Beretta випуск двох нових видів автомата ARX-160.

“Це зброя вже було випробувано збройними силами Румунії. Ми провели переговори з нашими італійськими колегами і уклали відповідний договір”, – зазначив Беделеу.

Він зазначив, що армія Румунії повинна відмовитися від старої зброї – автоматів Калашникова – для відповідності стандартам НАТО.

Міністр також додав, що автомати ARX-160, вироблені в Румунії, будуть призначатися не тільки для переозброєння армії країни – частина з них піде на експорт.