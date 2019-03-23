7 способів заощадити на відпочинку в Сінгапурі

Забути про зірок

Найбільше грошей у мандрівників у Сінгапурі йде на житло. За даними туристичного бюро Сінгапуру, ніч в готелі в середньому обходиться туристу в нечуваних 219,3 сінгапурських доларів (близько 140 євро). У сусідньому Бангкоку за ці ж гроші можна жити три дні. Щоб заощадити, зупиняйтеся в хостелах. Не лякайтеся назви, сінгапурські хостели нічим не схожі на пахнуть шкарпетками бараки з десятком ліжок. За 20-25 євро ви отримаєте ліжко-місце, а за 65 євро — чисту і світлу кімнату в самому центрі міста (вулиці Chinatown, Serangoon, JLn Besar), де розташована більшість хостелів.

Порада: найдешевші хостели, як правило, займають верхні поверхи будівель. Дивіться в обидва: вивіски часто непомітні, а вхід виглядає як проста двері, “затиснута” між магазинами або кафе. Якщо є дзвінок — тисніть, поки не відкриють.

Експрес-інформація по країні

Сінгапур (Республіка Сінгапур) – місто-держава в Південно-Східній Азії.

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Столиця – Сінгапур

Найбільше місто – Сінгапур

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 718,3 км 2 (171-я в світі)

Населення – 5,46 млн чол. (115-я в світі)

Офіційні мови – англійська, китайська, малайська, тамільська

Релігія – буддизм, мусульманство

ІЛР – 0,912 (11-я в світі)

ВВП – $307,86 млрд (36-я в світі)

Валюта – сінгапурський долар

Межує з: Малайзією, Індонезією

Харчуватися на вуличних фудкортах

Середній чек в ресторані — 13-25 євро на людину. Заощадити можна, якщо харчуватися на вуличних фудкортах. За якість їжі не турбуйтеся: всі подають з пилу, з жару. Фудкорты дуже популярні — з вами по сусідству голосно їсти локшину офісні клерки і солідні бізнесмени, місцеві завсідники і випадкові туристи. Зрозуміло, з пластикових тарілок і паличками. Коштує це задоволення смішні для Сінгапуру гроші — 3-4 євро за порцію.

Порада: щоб наїстися на день вперед, рекомендуємо замовити фірмову сінгапурський блюдо лакса. Це густий суп з локшиною і морепродуктів, який варять на кокосовому молоці з додаванням чилі. Однією тарілкою можна нагодувати парочку голодних Робін-Бобинов.

Купувати готову їжу в супермаркетах мережі FairPrice

Супермаркет — рятівне коло для туристів, які не можуть дозволити собі вечеряти в ресторанах. В сінгапурських супермаркетах можна купити готову їжу або напівфабрикати, щоб потім розігріти в хостелі. Найдорожче продукти вам обійдуться в мережевих магазинах Cold Storage і Marketplace. Якщо хочете заощадити, шукайте вивіски FairPrice — самої недорогий мережі супермаркетів в Сінгапурі. Вартість продуктів залежить від локації: чим далі від центральних районів, тим дешевше.

Порада: якщо поблизу немає супермаркету FairPrice, можна купити продукти в маленьких китайських магазинчиках. Ціни в магазинах без назви нижче, ніж у популярній цілодобової мережі 7/11.

Купити проїзний

Якщо плануєте затриматися в Сінгапурі довше, радимо придбати проїзним EZ-Link. Його продають у віконцях біля входу в метро за 15 сінгапурських доларів (близько 10 євро), 10 з яких — ваш баланс на поїздки. Карткою EZ-Link можна розплачуватися в метро MRT, монорейці LRT, міських автобусах, деяких магазинах і ресторанах. Вигідно тим, що з проїзним на кожній поїздці можна заощадити до 0,7 S$. Щоб компенсувати вартість самої картки (5S$), потрібно зробити більш 12 поїздок.

Порада: багато сайтів радять придбати Singapore Tourist Pass для безлімітних поїздок по місту. Вартість проїзного на один день — 20S$. Якщо протягом п’яти днів після покупки повернете його назад, отримаєте 10S$. Проїзний вигідно використовувати, якщо у вас насичена програма, і ви будете цілий день кататися по місту. Наприклад, по прильоту заїдете в готель, вдень погуляєте в Ботанічному саду, а ввечері — по набережній.

Ходити пішки

Самий вірний спосіб заощадити на транспорті — не використовувати його. Сінгапур невеликий, всі визначні пам’ятки під рукою. Шлях від Чайнатауна до набережної з хмарочосами займе не більш півгодини. Це хороший спосіб дізнатися Сінгапур з нетуристичній боку і поспостерігати за життям місцевих жителів. Якщо не хочете продумувати маршрут, приєднуйтесь до безкоштовних пішим турам від Indie Singapore або Monster Day Tours. Місцеві студенти та активісти безкоштовно вам проведуть екскурсію цікавими місцями Сінгапуру.

Порада: туристичне бюро Сінгапуру вже давно працює над проектом Your Singapore, який представляє собою путівник по визначних пам’яток, ресторанів та розваг міста. Спеціально для туристів, які люблять ходити пішки, є карта пішохідних маршрутів Walking Trails.

Відвідувати безкоштовні пам’ятки

В Сінгапурі багато цікавих місць з безкоштовним входом. Вдень можна відвідати будинок-музей перанаканской культури Baba House, старий університетський музей NUS Museum або головну мечеть Сінгапуру. Якщо стане дуже жарко, відпочиньте серед тропічних заростей Ботанічного саду або прогуляйтеся по навісній дорозі в унікальному парковому масиві Southern Ridges. Та й екскурсія по парку майбутнього Garden By the Bay не буде коштувати вам ні копійки. Вечір потрібно обов’язково провести на головній набережній Сінгапуру, роблячи знімки на тлі гігантського готелю-корабля і натовпу китайських пенсіонерів. Щодня о 20:00 і 21:30 тут проводиться світлове і звукове шоу, під час якого десятки прожекторів на будівлі готелю висвітлюють небо різнокольоровими променями.

Порада: знаменитий готель Marina Bay — одна з головних визначних пам’яток Сінгапуру. Безкоштовно туди не потрапиш, пускають тільки постояльців. Але є хитрість: прямо через готель проходить підвісний шлях до садам Garden by the Bay. Якщо потрапите всередину, розгляньте головний хол з 22-метрової висоти.

З’їздити на Сентосу

Сінгапур — портове місто, тому купатися на місцевих пляжах не варто. Зате поруч розташований острів розваг Сентоса, де повно хороших пляжів. Зазвичай туристи добираються на острів на монорейці Sentosa Express за 4S$ (близько 2.6 євро). Щоб заощадити, можна пройтися пішки близько 700 метрів по критому мосту. Раніше при вході на острів потрібно було заплатити 1S$ (0,65 євро), але до грудня 2020 року і цей збір скасували.Першим ділом монорейка Sentosa Express зупиняється біля парку атракціонів Universal Studios, після чого везе туристів на центральний пляж на іншій стороні острова. Якщо сядете на цій станції, платити за проїзд не доведеться, оскільки весь транспорт на Сентосе безкоштовний. Від центрального пляжу на набережній ходить автобус, можна за день оглянути всі пляжі і не витратити ні копійки.

Порада: якщо дозволяє бюджет, обов’язково сходіть в парк атракціонів Universal Studios на Сентосе. Вартість квитка для дорослого становить 79S$ (близько 50 євро), дитини до 12 років — 59S$ (близько 38 євро). Слідкуйте за розділом Promotions: там часто бувають вигідні пропозиції..

«Навколо Світу. Україна» писав про те, як Сінгапур став одним з найчистіших міст світу.

За матеріалами Skyscanner

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