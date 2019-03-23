В ООН заявили про 600 жертв циклону в Африці

Циклон лютує в Мозамбіку, Зімбабве і Малаві.



Щонайменше 615 людей стали жертвами тропічного циклону “Идай” у Мозамбіку, Зімбабве і Малаві. Про це повідомило в суботу, 23 березня, Управління ООН з координації гуманітарних операцій (OCHA).

За даними ООН, тільки в Мозамбіку в результаті стихійного лиха загинули близько 300 осіб. Влада Мозамбіку оцінюють кількість жертв в 417 осіб. Таку цифру озвучив міністр навколишнього середовища Селсо Коррейя.

“Нам доведеться почекати, поки відступлять нахлинули води, тільки тоді ми будемо мати повну картину жертв у Мозамбіку”, – заявив координатор OCHA Себастіан Родс Стампа.

Між тим Всесвітня продовольча програма (WFP) ООН вже зараховує стихійне лихо в Мозамбіку до найбільших гуманітарних катастроф поряд з Єменом, Сирією і Південним Суданом. У районі лиха проживало понад 1,7 мільйона чоловік, щонайменше 600 тисяч позбулися даху з-за повеней і руйнувань.

Циклон “Идай” силою 4 бали за п’ятибальною шкалою обрушився на територію Мозамбіку в районі Бейры в ніч на 15 березня. Пориви вітру досягали 160 кілометрів на годину. В країні почалися сильні повені через підвищення рівня води в річках внаслідок проливних дощів.

Ще 19 березня представник ООН повідомив, що за течією двох великих річок із-за повеней утворилися “багатокілометрові внутрішні моря”. За висновком ООН, у Мозамбіку має місце масштабна природна катастрофа.