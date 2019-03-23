Горбулін: Я не бачу Зеленського в президентах, це абсолютно віртуальний образ

Перемога на виборах кандидата в президенти шоумена Володимира Зеленського може стати трагедією для України, заявив екс-директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін.

Перемога на виборах президента України шоумена Володимира Зеленського може стати трагедією для держави. Таку думку висловив екс-директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін в інтерв’ю, опублікованому 21 березня на каналі «Кириченко Talk» в YouTube.

«Навіть якщо я страшно помилюся і це поставить хрест на мені як на людину, що вмів прогнозувати, я не бачу Зеленського в президентах, це абсолютно віртуальний образ… Людина не знає, на що він йде», – заявив він.

Горбулін зазначив, що президентство Зеленського може стати трагедією для України.

«Ми і так не сильно організована країна. Якщо ми втратимо скелет державного управління, а це з Зеленським обов’язково станеться, хто б і як би з ним не прийшов, це буде трагедія для України. Більше я про нього нічого говорити не хочу, хоча я до того до нього як до представника шоу-бізнесу ставився з симпатією і повагою», – підсумував він.

Згідно з опитуванням, проведеним на початку березня групою SOCIS та Інститутом стратегічних досліджень та прогнозів «Янус», Зеленський лідирує в президентському рейтингу. За нього готові проголосувати 20,5% респондентів. Президент України Петро Порошенко в цьому рейтингу другий з 13,3% підтримки.

Вибори президента в Україні призначені на 31 березня 2019 року. Виборча кампанія стартувала 31 грудня 2018 року. 8 березня Центрвиборчком затвердив остаточний список з 39 кандидатів у президенти.