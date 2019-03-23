Зеленський пропонує одним законом зняти недоторканність з президента, депутатів і суддів

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що його експерти і юристи готують законопроект про зняття недоторканності президента, суддів і депутатів одним законом.

Про це він сказав в ефірі програми «Інтерв’ю з кандидатом» на телеканалі «ICTV».

«Нехай це прозвучить популистически, але у такому форматі ніхто не пропонував і не читав у програмах інших кандидатів: це зняття недоторканності з президента, депутатів та суддів. Все це повинно бути в одному законі, бажано», — заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Верховна Рада може зняти недоторканність з президента, але заблокувати зняття її з депутатів.

Відповідаючи на зауваження про те, що недоторканність депутатів і президента записана в Конституції України, а недоторканність суддів — «трохи іншого» питання, кандидат у президенти підкреслив: «Наші правові експерти та юристи вже готують цей законопроект. Подивимося».