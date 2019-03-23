Банківські рахунки українців можуть “заморозити”

Українців змусять звітувати про свої статки.

Чиновники хочуть змінити законодавство про протидію відмиванню грошей, вписавши в нього безумовне зобов’язання для банків припиняти співпрацю з високоризиковими клієнтами, в тому числі закривати їх рахунки.

Відповідні пропозиції містить проект закону, опублікованого для ознайомлення на сайті Міністерства фінансів. Слід зазначити, що багато українських банків і зараз вимагають від клієнтів документи, що підтверджують походження грошей, які вже були внесені на рахунки.

Проте роблять вони це добровільно — спираючись на принципи ризик-орієнтованого підходу. Чиновники ж з Мінфіну пропонують замінити формулювання «мають право» на «зобов’язані». Так що простору для маневру у банкірів просто не залишиться, — передає New format.

Більше того, у разі неподання підтвердних документів або встановлення клієнту неприйнятно високого ризику фінустанова має розірвати договірні відносини, закрити рахунок або заблокувати проведення фінансової операції. Підставою для таких дій може бути великий перелік ситуацій.

Той же проект Мінфіну зобов’язує банки провести належну перевірку клієнта (верифікація, ідентифікація, вивчення суті операцій і бенефіциарних власників) при будь-якому підозрі фінансистів – без уточнень, про що конкретно йде мова. А якщо клієнт не надасть документи, або вони здадуться фахівцям фінмоніторингу сумнівними або, що ще гірше – підробленими, рахунок закриють. Чи прийме парламент ці ноу-хау – поки неясно. Як, втім, немає розуміння, як саме на практиці буде працювати норма. Експерти запевняють, що банки не стануть зв’язуватися з ризиковими клієнтами, а гроші з рахунку повернуть одержувачам або, у разі депозиту, запропонують перевести в інший банк.

Питання лише в тому, чи вийде у «підозрілого» клієнта домовитися з іншим банком. Так чи інакше, українцям слід звикати до регулярних походів у банк, щоб актуалізувати інформацію і принести підтверджують походження грошей документи. А якщо норми законопроекту вступлять в силу, робити це доведеться набагато частіше. Адже банки почнуть блокувати і заморожувати рахунки українців при найменшій підозрі – цього від них буде вимагати профільний закон.