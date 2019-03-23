Порошенко заявив, що підвищення ціни на газ в Україні не буде: подробиці

Президент Петро Порошенко заявив про можливість не підвищувати ціну на газ в Україні у зв’язку з зміною оптової ціни на газових ринках.

«Поточна ситуація на ринку дає можливість стверджувати, зараз з’явилася ця аргументація, буде можливість у травні ціни на газ не підвищувати», — сказав Порошенко в ефірі телеканалу «Україна».

Глава держави зазначив, що на ситуацію вплинули прибутковість НАК «Нафтогаз» і меншу обсяги споживання природного газу в країні.

Він нагадав, що, за умовами контракту від 2009 року, Україна була зобов’язана платити за 42 млрд куб. метрів незалежно від того, споживала вона такий обсяг чи ні. У 2017 році Україна використала тільки 14 млрд куб. метрів газу, а в 2018 році зменшила цей показник до 10,5 млрд.

«Якщо наша програма підвищення енергоефективності, наша програма енергозбереження, наша програма збільшення вітчизняного видобутку буде продовжена, починаючи з 2023-го Україна буде енергетично незалежною. Ми перестанемо купувати імпортний газ», — підкреслив президент.

За його словами, це буде крок до реального ринкового зменшення покупної ціни на газ.

«Є країна в світі, яка знизила ціну на газ в чотири і шість разів. І на пальне теж. Назва цієї країни — Венесуела. Зробив це президент Чавес, зараз продовжив президент Мадуро. Це призвело до тотального зубожіння людей. Людям нічого їсти. Зупинилися всі підприємства. Фактично, це класичний приклад результату популізму і порожніх обіцянок, які роблять політики», — зазначив він.

Порошенко додав, що прозорість газового ринку в Україні, яка була введена з 2014 року, а також система субсидій надали можливість людям, які мають обмежені доходи, платити за спожитий газ.

У той же час він звернув увагу на те, що з бюджету не повинні дотуватися все, допомога повинна йти конкретно тим, хто її потребує. «Це дасть можливість набагато більше допомогти незахищеним верствам населення», — підсумував український лідер.