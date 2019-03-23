Моторошна ДТП з маршруткою у Києві: Третім постраждалим виявилася мати двох дітей, вона у важкому стані

Мешканка міста Білгород-Дністровський (Одеська область) Аліна Безсонна постраждала у страшній аварії у Києві. Жінка, мати двох дітей, переходила дорогу на зелене світло, коли на неї і ще двох пішоходів маршрутка наїхала.

Як розповіли родичі Аліни Безсонної, вона знаходиться в важкому стані в реанімації. У неї — відкрита черепно-мозкова травма, відкриті переломи тазу, ребер і ще цілий список інших пошкоджень.

Резонансне ДТП сталося 21 березня. Водій автобуса наїхав на пішоходів, які переходили дорогу на переході на дозволений сигнал світлофора.

Водія маршрутки затримали. За попередньою інформацією, чоловік був тверезий.

У своїх свідченнях затриманий зазначив, що в автобусі відмовили гальма. Зараз цю інформацію перевіряють експерти.

Поліція почала кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.