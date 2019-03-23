Подала у відставку: болгарський міністр потрапила в скандал з нерухомістю

Вона закликала провести розслідування щодо її квартири.



Міністр юстиції Болгарії Цецка Цачева заявила про бажання залишити роботу в уряді з-за скандалу з нерухомістю.

Цачева висловила бажання піти у відставку під час розмови з прем’єр-міністром Бойко Борисовим.

Напередодні міністр юстиції закликала генпрокуратуру Болгарії провести розслідування щодо її квартири в Софії.

Цачева і ряд впливових політиків з правлячої партії ГЕРБ виявилися втягнутими в скандал із заниженням вартості елітного житла.

Цачева є власницею квартири площею 200 м2 в престижному районі Софії, придбаної за ціною, значно нижче ринкової. Сама Цачева стверджує, що квартиру набула цілком легально, після того як побачила будівельні роботи на місці майбутнього будинку і зв’язалася з забудовником.