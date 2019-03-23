Били при копах і погрожували: на Тернопільщині вчителя потрапили в гучний скандал

У селі Подлисное на Тернопільщині контрольна робота учня третього класу закінчилася судом між педагогами і матір’ю хлопчика.

Як з’ясувалося, вчителів дуже розлютило те, що хлопчик написав у зошиті для контрольних робіт. У своєму творі школяр вказав, що вчителі нічого не вчать, тільки каву п’ють, йдеться у сюжеті програми «Сьогодні» на ТРК «Україна».

Вчителі нібито розсердилися і викликали поліцію.

За словами матері хлопчика закрили в класі з трьома полісменами і вчителькою. Педагог при поліцейських кілька разів вдарив школяра по потилиці і погрожував відправити його в інтернат.

Зрештою, справа дійшла до суду. Районний суд міста Монастириська побачив елементи наклепу в матеріалах справи. Позов педагогів не задовольнили.

Причому, зошит зі скандальною написом зникла зі школи. Мати школяра подала зустрічний позов про побиття дитини і перевищення повноважень поліцейськими.