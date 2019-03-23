Відомий письменник анонсував зникнення в Україні російськомовних

В Україні спостерігається тенденція до поступового зменшення кількості носіїв російської мови, про що наочно свідчать результати соціологічних опитувань.

Про це заявив в інтерв’ю «Крим.Реалії» відомий письменник Андрій Курков, який припустив, що через 20 років російськомовних в нашій країні може стати наполовину менше, назвавши цю тенденцію «нормальним процесом».

«Кількість носіїв «мови» зменшиться, це природний процес. Наскільки? Може, на 50%, може, 40, може, на 30», — зазначив він.

За словами письменника, у цьому питанні дуже важливо, щоб ті, хто продовжує залишатися російськомовними, були активними, реальними громадянами України.

«Грубо кажучи, були політичними українцями. Якщо вони громадяни України, але політичні росіяни, їм тут робити нічого», — вважає Курков.