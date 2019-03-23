Харків’ян масово прописують за однією адресою для фальсифікацій на президентських виборах

У Харкові розгорається скандал з пропискою “мертвих душ” для вкидань на виборах.

“Виявляється,квартирне питання зіпсувало не тільки москвичів. Харків, наші дні. Нічим, здавалося б, не примітний адреса:вул. Луї Пастера д. 320 кв. 90. Але є тут щось привабливе, інакше як пояснити наявність аж 217 зареєстрованих виборців?

Чесна влада – чесні вибори говорите? Ну-ну, віримо звичайно”, – сказано в повідомленні.

Політтехнолог Олег Постернак розповів “Країні”, як буде проходити ця фальсифікація.

“Увечері потрібний чоловік, що сидів за столом зі списками, починає акуратно проставляти підпис. Потім починає працювати з бюлетенями, контрольними талонами, а потім в суєті або підкупивши здійснює вкидання. Я раніше спостерігав цю картину на виборах”, – пояснив він.