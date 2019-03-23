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“Свинарчуків Порошенка за ґрати.” До Адміністрації Президента пустили родичів загиблих бійців

23.03.2019

Родичів загиблих українських бійців через оточення поліціі по вулиці Банковій пропустили до будівлі Адміністрації Президента.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ІНФОРМАТОРа.

У цю суботу, представники націоналістичних організацій і небайдужі кияни зібралися на Майдані Незалежності на акцію проти Петра Порошенка, його бізнес-партнера та екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого звинувачують у розкраданні коштів оборонних підприємств.

Протестувальники колоною дійшли до Адміністрації Президента, після чого родичі загиблих українських воїнів були пропущені через оточення поліції до будівлі з метою передати вимоги Національного корпусу”.







 

Фото –Дмитро Олійник

для ІНФОРМАТОРа.

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