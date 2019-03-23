“Свинарчуків Порошенка за ґрати.” До Адміністрації Президента пустили родичів загиблих бійців

Родичів загиблих українських бійців через оточення поліціі по вулиці Банковій пропустили до будівлі Адміністрації Президента.
Про це з місця події повідомляє кореспондент ІНФОРМАТОРа.
У цю суботу, представники націоналістичних організацій і небайдужі кияни зібралися на Майдані Незалежності на акцію проти Петра Порошенка, його бізнес-партнера та екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого звинувачують у розкраданні коштів оборонних підприємств.
Протестувальники колоною дійшли до Адміністрації Президента, після чого родичі загиблих українських воїнів були пропущені через оточення поліції до будівлі з метою передати вимоги Національного корпусу”.
Фото –Дмитро Олійник
для ІНФОРМАТОРа.