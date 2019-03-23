На борту 1300 осіб: у берегів Норвегії сталася НП з круїзним лайнером

Біля берегів Норвегії 23 березня сталася НП з круїзним лайнером Viking Sky з-за сильного шторму.

Відомо, що у лайнера виникли проблеми з двигуном біля західного узбережжя Норвегії в Фарстаде. В тому районі був сильний вітер, який утруднював эвакуиацию. Поліція організувала табір з прийому людей на суші.

Інших подробиць, а також, чи є постраждалі, наразі не уточнюється. Евакуація, станом на 17:30 по Києву, триває.

Судно поставили на якір приблизно в 5 км від узбережжя Норвегії. Лайнер прямував з міста Тромсе на півночі Норвегії в Ставангер. У районі аварії курсує три вертольоти, які доставляють людей в безпечне місце.

— Alexander Hansen (@AlexanderXV) 23 березня 2019 р.

— Emil Nivantha Perera (@emilnivantha) 23 березня 2019 р.