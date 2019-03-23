Пакистан запропонував Індії мирний діалог

Країна йде на мирову.



Президент Пакистану Аріф Алві, під час військового параду для демонстрації військової могутності країни, заявив, що вони хочуть миру з Індією і їм слід зосередитися на охороні здоров’я і медицині.

У своєму виступі Алві повідомив, що вони не вірять у війну і хоче вирішувати існуючі проблеми шляхом діалогу.

“Замість війни ми повинні зосередитися на освіту і охорону здоров’я”, – заявив президент Пакистану.

Також Алві додав, що сьогоднішній військовий парад на честь дня Пакистану надсилає повідомлення про те, що вони є мирними людьми, але при необхідності “ніколи не забудуть про свій захист”.

Крім цього, прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан розповів, що отримав послання від прем’єр-міністра Індії Наренди Моді з найкращими побажаннями Дня Республіки та закликом до миру і регіонального співробітництва.

“Я вважаю, що прийшов час почати всеосяжний діалог з Індією для розв’язання та вирішення всіх питань. Спір про колишньому княжому державі Кашмір викликав перші дві з трьох воєн між Індією і Пакистаном після здобуття незалежності в 1947 році”, – заявив Хан.