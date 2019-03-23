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Пакистан запропонував Індії мирний діалог

23.03.2019

Пакистан предложил Индии мирный диалогКраїна йде на мирову.

Президент Пакистану Аріф Алві, під час військового параду для демонстрації військової могутності країни, заявив, що вони хочуть миру з Індією і їм слід зосередитися на охороні здоров’я і медицині.

У своєму виступі Алві повідомив, що вони не вірять у війну і хоче вирішувати існуючі проблеми шляхом діалогу.

“Замість війни ми повинні зосередитися на освіту і охорону здоров’я”, – заявив президент Пакистану.

Також Алві додав, що сьогоднішній військовий парад на честь дня Пакистану надсилає повідомлення про те, що вони є мирними людьми, але при необхідності “ніколи не забудуть про свій захист”.

Крім цього, прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан розповів, що отримав послання від прем’єр-міністра Індії Наренди Моді з найкращими побажаннями Дня Республіки та закликом до миру і регіонального співробітництва.

“Я вважаю, що прийшов час почати всеосяжний діалог з Індією для розв’язання та вирішення всіх питань. Спір про колишньому княжому державі Кашмір викликав перші дві з трьох воєн між Індією і Пакистаном після здобуття незалежності в 1947 році”, – заявив Хан.

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