Головбуха Хмельницького комунального підприємства підозрюють у привласненні понад 1,6 млн гривень

Головного бухгалтера одного з комунальних підприємств Хмельницької міської ради підозрюють у присвоєння 1,6 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Кримінальне провадження розпочато за заявою нового директора, який виявив нестачу коштів.

За даними правоохоронців, кошти підприємства привласнив його колишній головний бухгалтер. З листопада 2016 року по жовтень 2018 року, з метою особистого збагачення, зловживаючи службовим становищем, він вносив в банківські платіжні системи підприємства завідомо неправдиві відомості про зарахування на свій рахунок «заробітної плати» і перераховував кошти на свою користь.

В результаті, комунальному підприємству заподіяно майнову шкоду на суму понад 1,6 млн гривень. Зловмиснику повідомили про підозру у ч. 3, 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 362 КК.