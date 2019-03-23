На Донеччині загинув 19-річний військовий

В зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, виконуючи бойове завдання, 22 березня загинув солдат з Івано-Франківська Артур Бурлака, який 15 березня відзначив своє 19-річчя.

“Ще одна трагедія на фронті… Вчора під час виконання завдання загинув франківець, солдатів Артур Бурлака. 15 березня йому виповнилося 19, і все життя була ще попереду… Вічна пам’ять!” – написав у своєму Facebook мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Повідомлення про загибель бійця також підтвердив і заступник голови міської асоціації учасників АТО Василь Андриив. За його даними, Бурлака був бійцем 108-го батальйону 10-ї бригади.