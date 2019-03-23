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У Вінницькій області СБУ затримала на хабарі поліцейського

23.03.2019

У Вінницькій області співробітники Служби безпеки України викрили працівника Управління патрульної поліції, який вимагав хабар у місцевого жителя.

Як повідомили в прес-центрі СБУ, поліцейський розраховував отримати 300 доларів, погрожуючи у разі несплати направити до суду матеріали про непритягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Хабарник був затриманий на одній з вулиць обласного центру після отримання усієї суми хабара. Було відкрито кримінальне провадження, в якому тривають слідчо-оперативні дії. Вирішується питання оголошення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

У спецслужбі зазначили, що заходи по викриттю патрульного-корупціонера проводилися спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури за участю працівників Внутрішньої безпеки Нацполиции.

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