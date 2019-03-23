В Одесу прибув корабель НАТО

Мета візиту — підтримка двостороннього співробітництва у військово-морській сфері.

Французький тральщик M653 Capricorne сьогодні вранці прибув в Одеський морський торговий порт, де пробуде до 26 березня. Про це пише місцеве видання “Думська”.

“Це вже другий візит корабля НАТО нечерноморской країни в наше місто в цьому році. Першим 25 лютого заходив американський ракетний есмінець DDG75 Donald Cook”, – сказано в повідомленні.

Мета заходу – підтримка двостороннього співробітництва у військово-морській сфері і безпеки на морі.

У рамках візиту заплановані навчання з кораблями Військово-морських сил (ВМС) України.