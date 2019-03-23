У Запоріжжі шахрайка вкрала гроші на закупівлі медичних товарів

У Запоріжжі діяла шахрайка, яка зуміла заволодіти медичними та канцелярськими товарами загальною вартістю 1,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури регіону.

Шахрайка, пологовий будинок з Луганської області, діяла під виглядом директора компанії. З невстановленим спільником вона зверталася в приватні підприємства з пропозиціями про закупівлю канцелярії і медичної продукції.

З вересня 2017 року по січень 2018 року, вона «уклала» вісім договорів купівлі-продажу з відстроченими платежами на 1,2 мільйона гривень.

Після отримання товарів на складах компаній вона не проводила за них розрахунки.