З 23 березня всі виборчі комісії знаходяться під охороною Нацполиции, — Фацевич

З 23 березня поліція взяла під охорону всі виборчі комісії для забезпечення громадської безпеки в рамках виборчого процесу.

«З сьогоднішнього дня ми взяли під охорону всі виборчі комісії — їх 199. Для забезпечення безпеки їх роботи по всій країні цілодобово залучено понад 400 співробітників поліції», — сказав Фацевич..

За його словами, зараз поліція взяла під контроль доставку виборчих бюлетенів в окружні виборчі комісії. В кінці наступного тижня поліцейські будуть здійснювати охорону і дільничних виборчих комісій, після переміщення туди бюлетенів.

За словами заступника голови Нацполиции, з початку передвиборчої кампанії зареєстровано 3 787 заяв та повідомлень, з яких 202 поліція відкрила кримінальні провадження. Серед них 93 пов’язані з порушенням виборчого законодавства, а 109 — з проведенням передвиборчої кампанії. Також поліцейські склали 606 адміністративних протоколів.