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Лондон охопили нові масштабні протести з-за Brexit

23.03.2019

Сотні тисяч британців вийшли на протести в Лондоні з вимогою нового референдуму за Brexit (виходу Великобританії з Євросоюзу).

Відзначається, що петиція британців до парламенту з вимогою скасувати Brexit набрала 4 мільйона підписів у ранку суботи, 23 березня.

Нагадаємо, що Британія повинна була покинути Євросоюз 29 березня. Проте в минулу середу прем’єр-міністр Британії Тереза Мей офіційно попросила ЄС про відстрочення до 30 червня.

Глава Європейської ради Дональд Туск висловив готовність піти на поступки, але за однієї обов’язкової умови.

— Daniel Mack (@danielmack) 23 березня 2019 р.

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