Висіли кілька годин у Росії на канатній дорозі сталася НП з туристами

На популярному російському гірськолижному курорті в Шерегеше в Кемеровській області 23 березня зупинилася канатна дорога, з-за чого 38 чоловік кілька годин провисіли в повітрі.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, рятувальники спускали туристів по одному ще три години.

«З невідомих поки причин зупинилася канатна дорога. Близько 11:00 (6:00 Київ) на місце прибули рятувальники і за допомогою спеціального гірського спорядження стали по одному спускати людей на землю», — розповів РІА «Новости» представник Кемеровської обласної служби порятунку.

«Висимо більше години. Ніхто нас не рятує. А чого пісні нема? «Ворогові не здається», — проспівав автор відео.

Інформації про постраждалих немає. Фахівці будуть з’ясовувати причину екстреної зупинки. А туристам пообіцяли компенсацію.