«Свині жеруть бюджет»: в центрі Києва відпустили два десятки тварин з іменами політиків на спинах

Активісти «Національного корпусу» та «Національних дружин» в центрі Києва підписали свиней іменами політиків і відпустили їх є корм з корита з написом «Бюджет». Даний захід було приурочено до масштабної акції «Свинарчуков у в’язницю».

До місця перфомансу пізніше прибуло кілька десятків молодиків у балаклаві і пенсіонери з плакатами, які кричали «Геть Порошенка!»

На спинах тварин можна було прочитати прізвища Порошенка, Супрун, Зубко, Косюка та Гройсмана.

— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 березня 2019 р.