Оцарапало особа похоронним вінком. Під час мітингу Нацкорпуса в Києві постраждала поліцейська

Сьогодні, 23 березня, під час акцій протесту Нацкорпуса проти розкрадань в «оборонці» постраждала керівник поліції діалогу.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенко, в цілому акція пройшла спокійно, проте, коли кидали вінки, подряпину на обличчі отримала керівник поліції діалогу. «Людини, який жбурляв вінок, запросимо в управління поліції і дамо юридичну оцінку його діям», — заявив Андрій Крищенко.

В цілому, додав Крищенко, до охорони правопорядку було залучено 1,5 тис. правоохоронців, у заході, за попередньою інформацією, взяли участь близько 5 тис. осіб.