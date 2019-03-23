Стало відомо, коли пенсіонери отримають другу частину доплати в 1205 гривень

У квітні пенсіонери отримають другу частину одноразової доплати до пенсії в розмірі 1205 гривень. Це відбудеться перед другим туром президентських виборів, на яких балотується нынншний глава держави.

За словами заступника голови правління Пенсійного фонду Ірини Ковпашко, одноразова доплата до пенсії у сумі 2410 гривень виплачується пенсіонерам, які мають повний страховий стаж (35 років чоловіки, 30 років — жінки, а для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, 25 років чоловіки, 20 років жінки) і у яких розмір пенсії не перевищує суми 1,669 тисяч гривень, що становить 40% від мінімальної заробітної плати 4,173 тисяч гривень.

Ковпашко уточнила, що ця виплата проводиться двома рівними частинами — по 1205 гривень у березні і квітні. «Крім того, хочу звернути увагу, що чітко виписано в постанові, що ця одноразова виплата абсолютно ніяк не вплине на дохід пенсіонерів, які одержують певні пільги, маючи відповідний статус. І вона не вплине на тих, хто отримує субсидії», — підкреслила Ковпашко.

У той же час вона нагадала, що перерахунок пенсій проведено 10,2 млн громадян, у результаті чого розмір пенсії підвищено 8,97 млн пенсіонерів.