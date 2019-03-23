Йдучи з РНБО Гладковський не отримав премію і заробив в лютому в два рази менше колег

Звільнений після публікації скандального розслідування про розкрадання в оборонці екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, чиї доходи тільки в 2019 році залишили 1,9 мільйонів гривень, за лютий поточного року отримав зарплату в розмірі 37 771 гривень.

Що стосується Гладковського, отриманих ним 37,7 тисяч гривень 17,9 тисяч склали виплати на відрядження. Зазначимо, що у двох заступників секретаря РНБО лютневі зарплати були значно вище: Олександр Литвиненко заробив 94 742 гривні, а Михайло Коваль — 95 335 гривень. За 40 тисяч гривень від їх зарплат становили премії.

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