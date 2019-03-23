Правління «Нафтогазу» виписало керівництву «Укртрансгазу» премії розміром до 150% річної зарплати

Члени правління «Укртрансгазу» отримають за підсумками роботи в минулому році премії від 50% до 150% річного окладу.

У документі зазначено, що за «досягнення цілей і ключових показників» премію в 150% розрахункового річного доходу за 2018 рік отримає член правління, віце-президент по закупкам Андрій Хоменко. Він очолював «Укртрансгаз» з 3 травня 2018 року по 19 березня 2019 року. З 21 березня він став главою Дивізіону технічного забезпечення «Нафтогазу» і був запропонований оновлений склад правління НАК.

З 19 березня керівником «Укртрансгазу» став інший член правління — Сергій Алексєєнко. Він також преміюють за роботу в 2018 році — премією розміром 141% річного окладу. Член правління Кан Хюнчан отримає премію у розмірі 50% річного посадового окладу згідно з умовами укладеного з ним контракту. Премію у розмірі 150% річного окладу виписали і члену правління Тетяни Федорової.

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