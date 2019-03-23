Конгресмен Піт Сешшнс написав листа Державному секретарю США Майкла Помпео з вимогою негайно зняти з посади американського посла в Україні Марі Йованович.

За даними телеканалу Fox News, відставки Йованович також зажадав президент США Дональд Трамп. За словами адвоката Джо Дидженова, нещодавно з’ясувалося, що посол «була замішана у поширенні неправдивої інформації у справі Манафорта і так званих чорних амбарних книг».

«Посол Марі Йованович, всупереч очікуванням багатьох людей, досі перебуває на своїй посаді. Наскільки мені відомо, Президент Трамп віддав наказ про звільнення її з посади посла США в Україні у зв’язку з її діяльністю в Україні, на яку скаржився конкрессмен Сешнс. Вона відома своїми негативними висловлюваннями в Україні про Президента США Дональда Трампа, щоб його не слухали й не слухали його політиці, оскільки він незабаром буде підданий імпічменту», — заявив Дидженова.

Марі Йованович була призначена послом США в Україні в серпні 2016 року за президентства Барака Обами. За даними телеканалу, проти адвоката екс-глави США Грегорі Крейга незабаром також можуть бути пред’явлені звинувачення Минитерством юстиції США у зв’язку з незаконним лобіюванням за кордоном інтересів колишнього президента України Віктора Януковича.

В аналогічних діях підозрюється і представник адміністрації Обами в Україні Джо Байден, який відвідував Київ за 10 днів до присяги Трампа для зустрічі з місцевою владою.

«Поки він знаходився там, його син Хантер Байден став членом Правління корумпованої енергетичної компанії «Barisma», яку заснував і керував міністр енергетики України з колишнього проросійського уряду України. Нам достеменно відомо, що Джо Байден активно взаємодіяв з офіційними представниками України. Його син протягом 14 місяців був пов’язаний з банківським рахунком, на який були отримані 3,1 мільйона доларів з України. Хочу нагадати, що у Хантера Байдена не було ніякої історії відносин з Україною, як не було в нього ніякого минулого, пов’язаного з енергетикою. Згідно з документами, його робота нібито полягала в дотриманні вимог регламентів. Яке відношення Хантер Байден мав до України — невідомо. Все вказує на те, що Джо і Хантер Байдены отримували виплати», — розповів Пітер Швайцер, експерт Government Accountability Institute.