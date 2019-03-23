Супрун задекларувала лише зарплату за 2018, а її чоловік доходів за рік не мав

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, яка заробляє менше за всіх своїх заступників, задекларувала 354 тисяч грн доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зарплата Уляни Супрун склала 353 983 грн.

Згідно з декларацією, її чоловік не мав доходів у минулому році.

На банківських рахунках Уляни Супрун в Україні розміщено 46 315 грн, у чоловіка — 31 143 грн.

Також разом з чоловіком у неї в «Citibank N.A.» розміщено $12 412, а їх внесок в «Fidelity Brokerage Services LLC» склав $2 665 377.

На пенсійному рахунку Уляни Супрун розміщено $509 579.

У 2018 році в. о. міністра витратила $1 670 на страхування життя в США. Як і в 2017 році, Уляна Супрун з чоловіком користуються квартирою в Києві загальною площею 128,7 кв. м (власність Христини Пенджола-Вітович).

Раніше Уляна Супрун задекларувала 129,7 тис. грн доходів за 2015 рік, 303,9 тисяч доходів за 2016 рік і 357,4 тисячі грн за 2017 рік.